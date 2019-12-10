شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يواجه إنبي في لقاء «الجريحين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثا عن استعادة الانتصارات، يدخل الفريق الكروى الأول بنادى الجونة اختبارا صعبا، اليوم، «الثلاثاء» حينما يستضيف إنبى، عند الخامسة مساء على أرض ملعب استاد الجونة، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لبطولة الدورى الممتاز، ويسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، حيث تعتبر المباراة الفرصة الأخيرة للمدرب الصربى نيبوشا، المدير الفنى للجونة، لاسميا بعد الهزائم المتتالية التى يحققها الفريق والتى كان آخرها الخسارة بهدفين نظيفين أمام المقاولون العرب، وعقد حسام غالى، مدير الكرة بالفريق، جلسة مع اللاعبين طالبهم بنسيان النتائج الأخيرة، وأن تكون الانطلاقة الحقيقية للفريق أمام إنبى اليوم، وحرص الجهاز الفنى على مشاهدة مباراة إنبى أمام الزمالك فى الدورى، والترسانة فى كأس مصر للوقوف على مواطن القوة والضعف فى الفريق.

فيما يأمل حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، تحقيق الفوز عقب الخسارة أمام الترسانة ووداع كأس مصر، فضلا عن أن الفوز سيدفع الفريق للاقتراب من المربع الذهبى.