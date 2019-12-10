شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار «لا سبيل إلا الفوز» .. ليفربول يواجه سالزبورج بدوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على ريد بول سالزبورج النمساوى، على ملعب «ريد بول آرينا»، فى الثامنة إلا خمسة مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا.

يتطلع ليفربول فى هذه المباراة إلى تحقيق الفوز، حيث إن اللقاء لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة للريدز، فالهزيمة مع فوز نابولى على جينك ستكون كافية لتحويل كتيبة كلوب إلى الدورى الأوروبى عوضًا عن الوصول إلى ثمن نهائى الأبطال.

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ليفربول يدخل هذه المباراة وهو منتشٍ بالانتصار الكبير الذى حققه خارج الديار على حساب بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة، فى مباراة تألق فيها محمد صلاح حيث صنع هدفا وأحرز آخر، إلى جانب الأداء المميز من ساديو مانى فى المباراة السابقة أمام إيفرتون. ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط يليه نابولى بـ9 نقاط ثم سالزبورج بـ7 نقاط، وفى حالة فوز الأخير مع فوز الفريق الإيطالى، يتأهلان سويًا ويرحل الليفر عن البطولة.

وفى مباراة أخرى وتحديدًا على ملعب «سان سيرو»، يستضيف إنتر ميلان الإيطالى نظيره برشلونة الإسبانى، بعد غد الثلاثاء، فى العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا.

الفريق الكتالونى ضمن فى وقت سابق تأهله إلى دور الـ16 من البطولة فى المركز الأول، حيث يملك 11 نقطة، بينما يحتاج إنتر ميلان الذى لديه 7 نقاط لتحقيق الفوز لخطف بطاقة التأهل الثانية.