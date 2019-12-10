شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يكسر رقم رونالدو التاريخي في «الليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى بحصوله على الكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته بتسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» قاد بها برشلونة لاكتساح ضيفه ريال مايوركا بنتيجة (5-2). ميسى، الذي استعرض الكرة الذهبية السادسة التي حصدها منذ أيام قليلة من مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية كأفضل لاعب في العالم لعام 2019، رفع رصيده إلى 12 هدفًا بالليجا. وانفرد صاحب الـ32 عاما بصدارة هدافى الدورى، متجاوزًا الفرنسى كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد بعد تسجيله لـ11 هدفا، مع العلم أن الكلاسيكو المرتقب سيكون يوم 18 ديسمبر الجارى. من جانبه، أصبح «ليو» أكثر من سجّل هاتريك في تاريخ الليجا بعدما رفع رصيده إلى 35 ثلاثية، متفوقا على منافسه البرتغالى كريستيانو رونالدو الذي سجل 34 هاتريك مع ريال مدريد بالمسابقة.

وبات هذا الهاتريك هو الرابع لميسى خلال العام الجارى 2019، والثانى له في النسخة الحالية من الدورى الإسبانى بعد زيارة شباك سيلتا فيجو بثلاثية بالمباراة التي انتهت (4-1) بالجولة الـ13. على جانب آخر، وقع الاختيار على الحكم الهولندى بيورن كويبرس لإدارة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سان سيرو بميلانو، في إطار منافسات الجولة السادسة بدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا. وسيتولى الفرنسى كليمون توربان التحكيم في مواجهة أياكس وفالنسيا، المزمع إقامتها الثلاثاء المقبل أيضا على ملعب يوهان كرويف أرينا بمدينة أمستردام، ضمن منافسات نفس الجولة بالتشامبيونز ليج.

وكان كويبرس، الدولى منذ 2006، حكم مباراة النهائى التي أقيمت في لشبونة عام 2014 وحصد خلالها ريال مدريد لقب البطولة الأوروبية العريقة للمرة العاشرة في مسيرته.