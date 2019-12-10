شكرا لقرائتكم خبر عن «بلايند»: «ماني» هو «رونالدو» الجديد في كرة القدم.. وميسي اختاره الأفضل لأنه كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد دانى بلايند لاعب أياكس الأسبق وعضو مجلس الإشراف في النادى الهولندى الحالى أن السنغالى ساديو مانى لاعب ليفربول الإنجليزى هو كريستيانو رونالدو الجديد في عالم كرة القدم، كما تحدث عن سبب اختياره ضمن قائمة الأفضل في العالم وفقًا لاختيارات الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم برشلونة.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة ميرور البريطانية قال بلايند: «ساديو مانى هو رونالدو الجديد في عالم كرة القدم». وأضاف: «كلاعب مهاجم فهو رائع للغاية، يمكن أن يسجل بقدمه اليمنى واليسرى وبالرأس».

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وتابع: «يمكنه صناعة أهداف رائعة، إنه لاعب لا يصدق، إذا نظرت إلى مهاراته فهو قادر على الجمع بينها وبين السرعة والجرى في جميع أنحاء الملعب، هذا يتطلب الكثير من القوة، ساديو لديه كل ذلك». وواصل: «هل تعرف لماذا صوت ميسى لصالح مانى؟، لأن اللاعبين الكبار يتعرفون على اللاعبين الكبار الآخرين».

وأكمل: «لا أقارن مانى بميسى، أعتقد أن ساديو يشبه كريستيانو رونالدو في أفضل سنواته، ساديو يشبه صخرة ضخمة من الجرانيت، لكنها ديناميكية في نفس الوقت مثلما كان رونالدو لسنوات عديدة».

وأتم قائلًا: «يجب على جماهير كرة القدم في أوروبا الاعتراف بما يفعله ساديو في كرة القدم الإنجليزية، الآن يجب على مانى الفوز بأكبر عدد ممكن من الجوائز، أولها لقب الدورى الإنجليزى الممتاز». جدير بالذكر أن ساديو مانى انتقل إلى ليفربول مطلع موسم 2016/2017 قادمًا من ساوثهامبتون، وحقق مع فريقه بطولة دورى أبطال أوروبا النسخة الماضية.