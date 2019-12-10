شكرا لقرائتكم خبر عن «تاليافيكو»: أياكس سيواجه فالنسيا بطريقته المعتادة.. ونبحث عن الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نيكولاس تاليافيكو، ظهير أياكس أمستردام، إنَّ مباراة فريقه المقرر لها اليوم، أمام فالنسيا في ختام جولات دور المجموعات بدورى الأبطال، ستكون صعبة للغاية؛ لأنَّ كليهما يسعى للحصول على بطاقة التأهل لثمن النهائى. ويتصدر أمستردام المجموعة الثامنة بـ10 نقاط، متقدمًا بنقطتين على فالنسيا الذي يحتل الوصافة بنفس رصيد تشيلسى مع فارق الأهداف لصالح الفريق الإسبانى، وسيستضيف «البلوز»، ليل الفرنسى، الذي يتذيل المجموعة بنقطة واحدة، وأصبح بالفعل خارج المنافسة. وعن مواجهة فالنسيا، أشار تاليافيكو إلى أنَّ فريقه سيكون وفيًا لأسلوبه الهجومى، مؤكدًا أن أياكس لن يفكر في الاكتفاء بالتعادل.

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وعن الخصم، قال اللاعب الأرجنتينى: «لديهم خط وسط جيد جدًا بلاعبين غاية في الذكاء، وسيطرة جيدة على الكرة».

وفاز أياكس على أرض فالنسيا في مباراة الذهاب (3-0)، لكن تاليافيكو اعتبر أن ما حدث في الملعب لا يعكس هذه النتيجة، مبرزًا «فى البداية كانت مباراة متكافئة وفالنسيا كان بإمكانه هز الشباك». واعتبر أن ركلة الجزاء التي أهدرها لاعب الخفافيش دانى باريخو حين كانت النتيجة لا تزال (1-0)، كان لها دور مؤثر على مجريات اللقاء.

وبعيدا عما حدث على ملعب ميستايا، أكد اللاعب الأرجنتينى أنَّ الأمور ستحسم الثلاثاء المقبل على ملعب يوهان كرويف آرينا. وقال «يجب أن نحافظ على تركيزنا بنسبة 100%، والقيام بالأمور على طريقتنا التي تميز أياكس: السيطرة والاستحواذ والحركة واللعب بأسلوب هجومى خاصة خلال الدقائق الأولى».