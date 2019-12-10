شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة «مبادلة أبوظبي» تقرب «نادال وميدفيديف» من تكرار نهائي أمريكا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى منظمو بطولة مبادلة العالمية للتنس القرعة النهائية للبطولة التي يشارك فيها 8 من أفضل لاعبى التنس العالميين في نسختها الـ12، وهى القرعة التي تقرب الإسبانى رافائيل نادال والوسى دانييل ميدفيديف من تكرار نهائى بطولة أمريكا المفتوحة.

وتقام بطولة مبادلة، خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر 2019، في مركز أبوظبى الدولى للتنس في مدينة زايد الرياضية.

وسيعود الكورى الجنوبى هيونج شونج للمشاركة في البطولة كثامن من يتم الإعلان عنه من قبل منظمى البطولة.

وظهر شونج لأول مرة في نسخة 2018، لينضم لنخبة من أفضل لاعبى التنس العالميين المشاركين في البطولة مثل المصنف الأول رافائيل نادال، والمصنف الثانى، الصربى نوفاك ديوكوفيتش، والمصنف الخامس، الروسى دانييل ميدفيديف، والمصنف السادس اليونانى ستيفانوس تيستيباس، والمصنف العاشر الفرنسى جيل مونفليس.

وأسفرت القرعة التي أجراها منظمو البطولة عن مواجهة تيستيباس بطل مسابقة رابطة محترفى التنس «ATP» لعام 2019، مع مونفليس يوم الخميس 19 ديسمبر في الرابعة مساء بتوقيت أبوظبى، في أول لقاءات ربع النهائى، ثم مواجهة شونج مع ميدفيديف في ثانى مواجهات المرحلة نفسها.

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من جانبه، يلتقى نادال، في ثانى أيام البطولة في نصف النهائى في مشاركته العاشرة في بطولة مبادلة، الفائز من مواجهة ميدفيديف وشونج.

بدوره، سيلعب ديوكوفيتش مباشرة هو الآخر في نصف النهائى ضد الفائز من صدام تيستيباس مع مونفليس، في نصف النهائى، على أن تتبعها مباراة المركز الخامس في الثالثة عصراً.

وحال فوز ميدفيديف، فإن المواجهة بينه وبين نادال ستشهد تكراراً للنهائى الملحمى لنهائى بطولة أمريكا المفتوحة بين الاثنين والتى انتهت بفوز النجم الإسبانى. وستقام يوم 21 ديسمبر مباراة المركز الثالث بين الخاسرين في نصف النهائى في الخامسة مساء، تتبعها المباراة النهائية.

ومع اكتمال قائمة المشاركين في البطولة، يمكن لجمهور التنس في أبوظبى الاستعداد لحضور منافسات قوية لمدة 3 أيام بين نخبة لاعبى ونجوم التنس في العالم بالإضافة للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية على هامش البطولة.

من جانبه، تحدث جون ليكرش، الرئيس التنفيذى لشركة «فلاش إينترتينمينت»، راعى البطولة، عن بطولة مبادلة في نسختها الـ12 قائلا: «تمثل تلك البطولة النسخة الأكثر إثارة في تاريخ البطولة، نحن نتطلع لمنح المشاهدين مزيجا حيويا من أفضل مباريات التنس مع المرح العائلى في حدث استثنائى».

من جانبه، علق شونج على مشاركته في بطولة مبادلة بقوله: «لقد استمتعت بتجربتى الأولى في مبادلة العام الماضى، كان هناك مرح كبير، وأنا أعود كى أظهر للشعب الإماراتى، ما يمكننى القيام به، وأننى قادر على المنافسة مع أفضل اللاعبين في العالم».