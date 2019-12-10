شكرا لقرائتكم الأهلي يشكل 3 لجان لاعداد العقود الخاصة باستاد السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف مسئولو الأهلي ان عبارة "ستاد النادى الأهلى" سيتم تدوينها على الاستاد من الخارج لمدة 10 سنوات وفقا للاتفاق المبرم.
وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب مساء اليوم الاثنين اجتماعا بفرع النادي بالشيخ زايد لمناقشة العديد من الملفات الهامة التي تخص النادي في المرحلة الحالية واتخذ المجلس القرارات الأخرى ومنها
* توجيه التهنئة لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي بعدما تلقي المجلس خطابا بحصول الفريق على جائزة اتحاد الاتحادات الأفريقية " اوكسا " تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وذلك بعد حصول الفريق لمدة 10 سنوات علي بطولة إفريقيا وهذه الجائزة تمثل أفضل إنجاز لفريق رياضي نسائي .
* كما قرر المجلس تكليف ادارة الإعلام بالتنسيق مع الادارة المالية وإدارة التسويق وبإشراف مستشار المجلس لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بالبدء في الإجراءات الخاصة بهذا التحول الرقمي لتعظيم إيراداته مع تقديم تقارير شهرية للعرض علي المجلس .
وقرر المجلس التجديد للسادة المديرين والمتعاقدين مع النادي والذي ينتهي تعاقدهم في 31 ديسمبر الحالي لمدة عام جديد .
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