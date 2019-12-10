شكرا لقرائتكم الأهلي يشكل 3 لجان لاعداد العقود الخاصة باستاد السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شكل مجلس ادارة النادي الأهلي 3 لجان لاعداد عقود التسوية والانشاءات الهندسية الخاصة باستاد السلام بعد حصول النادي علي حق انتفاعه لمدة 25 سنة.

كما شكل المجلس لجنة برئاسة خالد الدرندلى من أجل بحث التفاصيل المالية مع شركة استادات القابضة والتي يحق لها تحديد الفرق التى تخوض مباريات على ستاد السلام.

وكشف مسئولو الأهلي ان عبارة "ستاد النادى الأهلى" سيتم تدوينها على الاستاد من الخارج لمدة 10 سنوات وفقا للاتفاق المبرم.