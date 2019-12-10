شكرا لقرائتكم مدرب اسوان يستقر على سفر الفريق للقاهرة قبل لقاء سموحة بيومين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويصل أسوان إلى القاهرة الخميس المقبل تمهيدا للسفر إلى الأسكندرية قبل موعد المباراة المرتقبة، وذلك بسبب عدم وجود رحلات مباشرة من أسوان إلى الأسكندرية.
وكان أسوان قد تأهل إلى دور ال 16 بمسابقة كأس مصر عقب تغلبه على طنطا في مباراة دور ال 32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 بعد انتهاء شوطي المباراة الأصليين والأشواط الاضافية بالتعادل الايجابي 1/1.
وكان لاعبو أسوان قد خاضوا اليوم تدريبات استشفائية، فيما خاض اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة طنطا تدريبات بدنية.
ويحتل فريق أسوان المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حصدها أبناء الجنوب من 6 جولات، حيث تعادل الفريق الأسوانى فى مباراتى بيراميدز وإف سى مصر، وفاز على مصر المقاصة وخسر فى مواجهتى الأهلى والمقاولون.
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