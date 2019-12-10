شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ عن رحيل عدد من لاعبي الأهلي: كفاية رغى على الناس الى هتمشى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لفريق الاهلى على الحديث عن اللاعبين التى سوف يرحلون عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة قائلا " كفيا رغى على الناس الى هتمشى " . أوضح سيد عبد الحفيظ خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة الأهلى أن مباراة بلاتينيوم في الجولة الثالثة تمن دور المجموعات لبطول دوي أبطال إفريقيا تأجلت 24 ساعة لتقام يوم 28 ديسمبر الجاري . وأشار عبدالحفيظ أن علي معلول جناح أيسر الفريق الاحمر سينتظم الى التدريبات الجماعية عقب مباراة وادي دجلة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل و كريم نيدفيد ومحمود متولي سينتظمان في التدريبات الجماعية بعد 10 أيام من الان".

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