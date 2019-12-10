في مونديال الأندية.. الفرق العربية الآسيوية تتفوق على الإفريقية

شهدت كأس العالم للأندية منذ نسختها الأولى عام 2000 مواجهات عربية خالصة، في مسابقة تألقت فيها الأندية العربية بالوصول للنهائي والوقوف ندا أمام أندية كبيرة.

المواجهة العربية الأولى في مونديال الأندية كانت بين النصر السعودي والرجاء المغربي في أول نسخة عام 2000، تمكن النصر من الفوز على الفريق الأخضر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في لقاء مثير على الأراضي البرازيلية بدور المجموعات، هي النسخة التي خرج فيها كورينتيانز البرازيلي محققا اللقب.

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وكان اللقاء الثاني في نسخة 2005 باليابان، واجه اتحاد جدة السعودي الأهلي المصري، انتهى اللقاء بإنتصار الفريق السعودي بفضل هدف من محمد نور، وخرج الاتحاد من الدور نصف النهائي أمام ساو باولو البرازيلي، وفي عام 2011 تواجه الترجي التونسي بطل إفريقيا مع السد القطري في الدور الثاني، خرج فيه الأخير فائزا بهدفين مقابل هدف واحد في النسخة التي استضافتها اليابان وحقق لقبها نادي برشلونة الإسباني.

وكانت المواجهة العربية الرابعة في كأس العالم للأندية العام الماضي في الإمارات وجمعت بين العين والترجي بالدور الثاني، الفريق الإماراتي فاز على نظيره التونسي بثلاثة أهداف دون رد، عندما فاجأ الفريق العيناوي الجميع بوصوله للنهائي الذي خسره أمام ريال مدريد الاسباني.

وكان التفوق كان لصالح الأندية العربية القادمة من قارة آسيا، بأربع انتصارات في أربع مباريات مونديالية، والمواجهات العربية في كأس العالم للأندية تستمر بلقاء الهلال السعودي والترجي التونسي نهاية الأسبوع الحالي.