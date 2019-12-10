شكرا لقرائتكم بثلاثية في وست هام.. أرسنال يحقق فوزه الأول تحت قيادة ليونغبرغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وضع ارسنال حدا لسلسلة نتائجه المخيبة بعدما قلب تخلفه أمام مضيفه وست هام بهدف إلى فوز مستحق 3-1 في "دربي" لندن، في ختام مباريات المرحلة 16 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبدأ أن فريق شمال لندن يتجه لخسارته الثانية تواليا في ثلاث مباريات في الدوري بقيادة مدربه الموقت السويدي فريدي ليونغبرغ الذي حل بدلا من الإسباني إوناي إيمري المقال من منصبه الاسبوع الماضي، غير أن الصورة التي ظهر بها في الشوط الثاني حالت دون سقوطه بعدما سجل ثلاثة أهداف في تسع دقائق تناوب عليها البرازيلي الشاب غابريال مارتينيلي (60) والإيفواري نيكولا بيبي (66) والغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ ثالث ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا (69).

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وكان وست هام افتتح التسجيل عبر المدافع الإيطالي المخضرم أنجيلو أوغبونا (38).

وحقق ارسنال فوزه الأول في الدوري منذ أن فاز على بورنموث 1-صفر في المرحلة الثامنة، ليحقق بعدها سلسلة من سبع مباريات بدون أي فوز (ثلاث هزائم مقابل أربعة تعادلات)، وتسع تواليا في مختلف المسابقات، في سلسلة هي الاسوأ له منذ 42 عاما وتحديدا منذ عام 1977.

ورفع أرسنال رصيده إلى 22 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد وست هام عند 16 نقطة في المركز العاشر.

