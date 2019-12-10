شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. رئيس إنبى يكشف حقيقة جلسة القيعى بشأن انتقال أسامة جلال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف زكريا السيد رئيس نادى إنبى، حقيقة جلسته مع عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، بشأن التفاوض حول ضم أسامة جلال مدافع الفريق البترولى والمنتخب الأولمبى إلى القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير المقبل.

ويعد أسامة جلال على رأس دائرة اهتمامات الأهلى لضمه خاصة بعدما تألق اللاعب بصورة لافتة للنظر مع المنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التى شهدت فوز المنتخب الوطنى باللقب عقب الفوز فى النهائى على منتخب كوت ديفوار الأولمبى، بهدفين مقابل هدف.

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