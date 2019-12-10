7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019 فى مقدمتها، صالح جمعة ينتظم فى مران الأهلي بعد تعافيه من إصابة الضامة. الخطيب يطير لفرنسا غدًا فى رحلة علاجية تستغرق أسبوعين يطير محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى فرنسا غدًا الثلاثاء في رحلة علاجية تستغرق أسبوعين. صالح جمعة ينتظم فى مران الأهلي بعد تعافيه من إصابة الضامة انتظم صالح جمعة لاعب الأهلي فى مران الفريق اليوم، الاثنين، بعد اكتمال جاهزيته وتعافيه من الإصابة التى اشتكى منها وأبعدته عن تدريبات فريقه خلال الفترة الماضية. الحكام لـ"اتحاد الكرة": لم نحصل على مستحقاتنا منذ بداية الموسم طلب مسئولو لجنة الحكام من مجلس إدارة اتحاد الكرة صرف مستحقات الحكام المتأخرة، والتى تصل إلى أكثر من 2 مليون جنيه، خاصة أن جميع الحكام فى مختلف أقسام الدورى لم يحصلوا على أى مستحقات منذ بداية الموسم الحالى 2019 – 2020. سوبر كورة.. اتحاد الكرة يخطر "كاف" بإنهاء أزمة ديون الزمالك للاعبين أرسل اتحاد الكرة خطاباً إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يخطره فيه بإنهاء نادى الزمالك لجميع الديون المتأخرة لصالح لاعبيه القدامى بعد إنهاء أزمة مستحقات محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق. Advertisements الزمالك يعرض على "فتح الله" منصب مدير الكرة بالنادى كشف مصدر مقرب من محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق أنه تلقى عرضاً من النادى الأبيض لتولى منصب مدير الكرة فى الجهاز الفنى للفريق الفترة الحالية بعد تسوية أزمة مستحقات اللاعب. الونش خارج حسابات الزمالك أمام بيراميدز وتعليمات خاصة لـ"أوباما" واصل محمود حمدى "الونش"، مدافع الزمالك، الغياب عن مران الفريق الأبيض، بعد حصوله على راحة من التدريبات بسبب معاناته من الإصابة، حيث تعرض لمزق فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة مازيمبى الكونغولى، التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف دون رد. ديسابر يستقر على الدفع بعد الله السعيد أساسيًا أمام الزمالك استقر الفرنسى سبستيان ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز، على الدفع بعبد الله السعيد "أساسيًا" أمام الزمالك، فى المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل فى إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى .

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