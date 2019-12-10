شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم كهربا مع المنتخب والزمالك وأفيس قبل الانتقال للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الزمالك وديسبورتيفو أفيش البرتغالى السابق، على بعد خطوة من ارتداء قميص الأهلى فى الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل، خاصة بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع النادى البرتغالى وأصبح حرًا.

وقع كهربا للأهلي لمدة 4 سنوات ونصف فى وقت سابق، إلا أن تأخير تفعيل التوقيع جاء من جانب الإدارة الحمراء التى فضلت دراسة الأمر من جميع جوانبه قبل إتمام الصفقة خوفًا من حدوث أى أمر يُفسدها.

ويرصد ”الخليج 365” أرقام كهربا مع أفيش البرتغالى والزمالك والمنتخب الوطنى، قبل الإعلان عن انتقاله لصفوف المارد الأحمر بشكل رسمى.

أرقام كهربا مع أفيش البرتغالى

5 مباريات شارك فيها مع أفيش البرتغالى بمعدل 137 دقيقة.

1 هدف وحيد أحرزه كهربا مع أفيش البرتغالى.

أرقام كهربا مع الزمالك

48 مباراة شارك فيها مع الزمالك الموسم الماضى.

27 مباراة بالدورى و14 مباراة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراتان فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى، حصيلة مشاركاته مع الزمالك.

Advertisements

13 هدفًا أحرزها كهربا بواقع 11 هدفًا فى الدورى وهدفين فى الكونفدرالية.

11هدفا صنعها كهربا للزمالك فى دورى الموسم الماضى.

ثانى أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف فى الدورى بالموسم الماضى مع الزمالك بعد محمود علاء.

أرقام كهربا مع المنتخب الوطنى

507 أيام هى مدة غيابه عن المنتخب الوطنى قبل انضمامه للفراعنة قبل مباراة كينيا.

27 مباراة هى تاريخ مشاركاته مع المنتخب الوطنى.

4 أهداف أحرزهم مع الفراعنة وصنع مثلهم.