شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان ترانزيت فى القاهرة قبل مواجهة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
وكان أسوان قد تأهل إلى دور الـ16 بمسابقة كأس مصر عقب تغلبه على طنطا في مباراة دور الـ32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4 بعد انتهاء شوطي المباراة الأصليين والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 1/1.
وكان لاعبو أسوان قد خاضوا اليوم تدريبات استشفائية، فيما خاض اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة طنطا تدريبات بدنية.
ويحتل فريق أسوان المركز الـ 14 بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط، حصدها أبناء الجنوب من 6 جولات، حيث تعادل الفريق الأسوانى فى مباراتى بيراميدز وإف سى مصر، وفاز على مصر المقاصة وخسر فى مواجهتى الأهلى والمقاولون.
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