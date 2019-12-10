اخبار الزمالك اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين الموافق 9 / 12 /2019 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها عرض منصب مدير الكرة على محمود فتح الله بجانب استعدادات الفريق لمواجهة بيراميدز.
الزمالك يعرض على "فتح الله" منصب مدير الكرة بالنادى
كشف مصدر مقرب من محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق أنه تلقى عرضًا من النادى الأبيض لتولى منصب مدير الكرة فى الجهاز الفنى للفريق الفترة الحالية بعد تسوية أزمة مستحقات اللاعب وجاء عرض الزمالك على المدافع الدولى السابق لتولى المسئولية بعد حل النادى لأزمة مستحقات اللاعب المتأخرة لدى القلعة البيضاء وجدولتها على دفعات.
مران الزمالك الصباحى.. جلسة لكارتيرون.. وعودة عمر السعيد
بدأ المران الصباحى لنادى الزمالك بعقد جلسة بين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى وجهازه المعاون مع اللاعبين بعدما استأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التى حصل عليها أمس، وطالب المدرب الفرنسى لاعبيه بغلق ملف مباراة أول أغسطس بالبطولة الأفريقية والتركيز فيما هو قادم للفريق، خاصة أن أمامهم مواجهة مهمة أمام بيراميدز عليهم أن يقاتلوا من أجل الفوز بها.
وأعرب كارتيرون عن ثقته فى لاعبى الفريق وقدرتهم على الحفاظ على الحالة الطيبة التى ظهروا عليها واستمرار الانتصارات الفترة المقبلة فيما عاد عمر السعيد مهاجم نادى الزمالك للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى بعدما خضع لتدريبات خاصة فى مران أول أمس، وشارك السعيد فى المران بشكل طبيعى مع بقية زملائه استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة والمقرر لها الخميس المقبل.
غياب شيكابالا ومحمود علاء وعبد الله جمعة عن مران الزمالك
حصل محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمود علاء وعبدالله جمعة لاعبو نادى الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم، قبل مواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز وذكر الموقع الرسمى لنادى الزمالك أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فضل منح اللاعبين راحة من أجل إعدادهم بالشكل المثالى لاستعدادات الفريق لمباراة بيراميدز.
الونش خارج حسابات الزمالك أمام بيراميدز وتعليمات خاصة لـ"أوباما"
واصل محمود حمدى "الونش"، مدافع نادى الزمالك، الغياب عن مران الفريق الأبيض، بعد حصوله على راحة من التدريبات بسبب معاناته من الإصابة، حيث تعرض لمزق فى العضلة الخلفية خلال مشاركته فى مباراة مازيمبى الكونغولى، التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وانتهت بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف دون رد.
فيما حصل يوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب الزمالك، على تعليمات خاصة من الفرنسى باتريس كارتيرون على هامش التدريبات الجماعية اليوم، والتى شهدت جلسة سريعة بين المدير الفنى وأوباما لمنحه بعض التعليمات وشرح بعض الأمور الفنية له، بعدما أكد له المدرب الفرنسى ثقته التامة فى قدراته لصنع الفارق لصالح الفريق.
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