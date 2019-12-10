شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين الموافق 9 / 12 /2019 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها عرض منصب مدير الكرة على محمود فتح الله بجانب استعدادات الفريق لمواجهة بيراميدز.

الزمالك يعرض على "فتح الله" منصب مدير الكرة بالنادى

كشف مصدر مقرب من محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق أنه تلقى عرضًا من النادى الأبيض لتولى منصب مدير الكرة فى الجهاز الفنى للفريق الفترة الحالية بعد تسوية أزمة مستحقات اللاعب وجاء عرض الزمالك على المدافع الدولى السابق لتولى المسئولية بعد حل النادى لأزمة مستحقات اللاعب المتأخرة لدى القلعة البيضاء وجدولتها على دفعات.

مران الزمالك الصباحى.. جلسة لكارتيرون.. وعودة عمر السعيد

بدأ المران الصباحى لنادى الزمالك بعقد جلسة بين الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى وجهازه المعاون مع اللاعبين بعدما استأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التى حصل عليها أمس، وطالب المدرب الفرنسى لاعبيه بغلق ملف مباراة أول أغسطس بالبطولة الأفريقية والتركيز فيما هو قادم للفريق، خاصة أن أمامهم مواجهة مهمة أمام بيراميدز عليهم أن يقاتلوا من أجل الفوز بها. وأعرب كارتيرون عن ثقته فى لاعبى الفريق وقدرتهم على الحفاظ على الحالة الطيبة التى ظهروا عليها واستمرار الانتصارات الفترة المقبلة فيما عاد عمر السعيد مهاجم نادى الزمالك للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى بعدما خضع لتدريبات خاصة فى مران أول أمس، وشارك السعيد فى المران بشكل طبيعى مع بقية زملائه استعدادا لمباراة بيراميدز المقبلة والمقرر لها الخميس المقبل. Advertisements

غياب شيكابالا ومحمود علاء وعبد الله جمعة عن مران الزمالك

حصل محمود عبدالرازق "شيكابالا" ومحمود علاء وعبدالله جمعة لاعبو نادى الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم، قبل مواجهة بيراميدز، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز وذكر الموقع الرسمى لنادى الزمالك أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فضل منح اللاعبين راحة من أجل إعدادهم بالشكل المثالى لاستعدادات الفريق لمباراة بيراميدز.

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