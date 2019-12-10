شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى لـ"Time sport": الأهلي واقعى مع فايلر وبحسد الزمالك على الـ4 حراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب المصري السابق عن أن أداء الأهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر جيد وظهور الواقعية خلال المباريات الذى خاضها الفريق الأحمر فى بطولة الدورى وأفريقيا. وأوضح ناجى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "Time sport" أن الزمالك يمتلك 4 حراس مرمى على أعلى مستوى وبحسدهم على تواجد الرباعي بالفريق الأبيض لامتلاكهم مهارة عالية في حراسة المرمي. وأشار مدرب حراس الفراعنة السابق بمدرب حراس المرمى الأهلى بعدما تعامل بشكل جيد مع أحمد الشناوى وشريف إكرامى وعلى لطفى حراس المرمى وتطوير مستواهم خلال التدريبات واستخدام الطرق الحديثة معهم لرفع المعدلات البدنية والفنية لكل منهم. Advertisements

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