شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تكون مواجهة باسم مرسى وحسام حسن بعد الأزمة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مباراة سموحة والإنتاج الحربى المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء فى الجولة السابعة للدورى، أول مواجهة بين حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى وباسم مرسى مهاجم الإنتاج بعد الصدام العنيف الذى دار بينهما خلال الموسم الماضى وانتهى بفسخ إعارته من سموحة والعودة للزمالك قبل الانضمام للإنتاج الحربى.

باسم مرسى انتقل لسموحة على سبيل الإعارة الموسم الماضى، وخلال التدريبات دخل باسم في مشادة مع حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري أثناء التدريب استعدادًا لمواجهة الزمالك في الدوري، حيث اجتمع حسام حسن بلاعبي سموحة وطالبهم بالفوز على الزمالك وقال: "الزمالك فريق ليس بالقوة التي يتصورها البعض وبه مشاكل كثيرة ولا يستحق تلك الضجة المثارة حوله هذا الموسم، ولاعبو الزمالك دون المستوى وتصدرهم لجدول الدوري مجرد حظ وتوفيق ولا يستحقون تلك المكانة".

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باسم مرسى عندما انتقل لسموحة

وهو الأمر الذى أغضب باسم مرسي الذي أكد أن هذا الخطاب غير لائق وطالب حسام حسن باحترام الزمالك.. وتدخل إبراهيم حسن مدير الكرة بسموحة وأكد رفضه لرد باسم مرسي على شقيقه، وأخبر اللاعب بأن دوره قد انتهى مع سموحة وسيتم تجميده مع الفريق لحين انتهاء فترة إعارته وبالفعل انتهى الأمر برحيل باسم مرسى ودارت اشتباكات بين باسم مرسى والتوأم على الفضائيات وصفحات الجرائد والمواقع والسوشيال ميديا.



باسم مرسى وحسام حسن

وتعافى باسم ميسى من الإصابة التى لحقت به بداية الموسم، ولكنه عاد بشكل قوى وارتفعت فرص الاعتماد عليه لقيادة الهجوم بالإنتاج الحربى فى ظل رغبة مختار مختار المدير الفنى استثمار قدراته الهجومية للخروج من نفق العروض المهزوزة وآخرها الخسارة من سماد أبو قير للأسمدة.