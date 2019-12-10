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وزيرا الرياضة والآثار يلتقيان منتخب الجمباز ويبحثان إقامة بطولة تحت سفح الهرم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير الآثار، منتخب مصر للجمباز المتواجد حاليًا فى معسكر مغلق بالمركز الأولمبي بالمعادي فى وجود إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز.

 

وأثنى الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على اللاعبين، مطالبهم ببذل الجهد من أجل تحقيق البطولات ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية والقارية.

 

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ومن جانبه اقترح الدكتور خالد عناني وزير الآثار على الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز إقامة بطولة دولية للجمباز بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت سفح الأهرامات للترويج للسياحة بمشاركة عدد كبير من الدول الأوروبية.

 

ووعد رئيس اتحاد الجمباز بدراسة الأمر من أجل دخوله حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة والاتفاق بين وزارة الرياضة والآثار على موعد لإقامة بطولة دولية للجمباز.

 

 

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