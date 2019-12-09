شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلي يطالب بـ «مدافع» وبقية الخيارات «مؤجلة» ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أشارت مصادر "الخليج 365" إلى أن مدرب الأهلي كريستيان غروس وعد إدارة النادي بتسليمها تقريراً متكاملاً عن احتياجاته العناصرية، وذلك عقب نهاية المعسكر المقام حالياً في أبوظبي، وأكدت المصادر أن المدرب السويسري يضع التعاقد مع قلب دفاع بديل للمحترف البوسني زوكانوفيتش أولوية قصوى بالنسبة له وخياراً رئيسياً، مع تأجيل بقية خياراته إلى حين دراسة وضع الفريق بشكل كامل ومنح فرصة أكبر لبقية اللاعبين الأجانب قبل تحديد قراره النهائي حول العناصر التي ستغادر في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

يُشار إلى أن صفوف النادي الأهلي تضم حالياً سبعة محترفين أجانب وهم: عمر السومة، ودجانيني، وسوزا، ولوكاس ليما، وزوكانوفيتش، وساريتش، ويوسف البلايلي.