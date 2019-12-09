شكرا لقرائتكم إبراهيموفيتش يرفض عرض بولونيا.. وميلان ونابولي يتنافسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش عرضا من بولونيا في ظل رغبته في العودة إلى الدوري الإيطالي بعد تجربة احترافية في أميركا مع لوس أنجليس جالاكسي.

وقال والتر ساباتيني مدير الكرة في بولونيا :كانت هناك إمكانية جيدة، لكن ابراهيموفيتش لن ينضم إلى بولونيا، ليس مسألة مال ،الرئيس جوي سابوتو كان مستعدا للتفاوض، لكن اللاعب لديه خيارا أخر.

وابدى ميلان رغبته في استعادة المهاجم السويدي الذي لعب في صفوفه بين عامي 2010 و2012 في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. ووفقا لتقارير صحفية فإن نابولي أيضا يرغب في إجراء محادثات تستهدف التعاقد مع إبراهيموفيتش.

وقال نجم إبراهيموفيتش الأسبوع الماضي إنه يفكر بشأن العودة إلى الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد قضاء موسمين في الولايات المتحدة.

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وقال إبراهيموفيتش في مقابلة مع مجلة "جي كيو" الشهرية :سأنضم إلى الفريق الذي يريد أن يفوز مجددا، وأن يجدد تاريخه، الفريق الذي يريد تحدي الجميع. بهذه الطريقة فقط، سأجد الدافع الذي احتاجه لمفاجئتكم من جديد.

وأضاف :كلاعب كرة قدم، لا يتوقف الأمر بالنسبة لي فقط على اختيار الفريق، وإنما هناك عوامل أخرى تكون في الاعتبار، منها عائلتي. سأراكم قريبا في إيطاليا.

وكان إبراهيموفيتش توج مع ميلان بلقب الدوري الإيطالي، بعد أن توج به ثلاث مرات مع نادي إنتر ميلان. كذلك اعتلى إبراهيموفيتش منصة التتويج بالدوري الإيطالي في كل من عامي 2005 و2006 بقميص فريق يوفنتوس، لكن جرى تجريد الفريق من اللقبين بعدها إثر قضية التلاعب بنتائج المباريات.

وفي هولندا، توج إبراهيموفيتش بلقبين مع أياكس كما توج بلقب في إسبانيا مع برشلونة، إلى جانب أربعة ألقاب مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ليكون قد توج بذلك بإجمالي 11 لقبا محليا. وفي عام 2017، أحرز إبراهيموفيتش مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لقب الدوري الأوروبي.