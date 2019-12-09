السعودية تستضيف إحدى جولات بطولة العالم للسنوكر لعام 2020







اسماء السيد - تعلن الهيئة العامة للرياضة عن استضافة إحدى جولات بطولة العالم للسنوكر عام 2020م خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر بمسمى بطولة محترفي السنوكر السعودية. وسيشارك في البطولة 128 لاعب على جائزة قدرها 2.5 مليون جنية إسترليني. وسيحدد نظام القرعة المواجهات في الدور الأول من الجولة والتي سيشارك فيها اللاعبين المصنفين ما بين المركز ال 65 و128 بنظام خروج المغلوب، ثم ينتقل الفائزون لمواجهة اللاعبين المصنفين ما بين المركز 33 – 64 في الدور الثاني من الجولة ليلتقي الفائزون منهم بأعلى 32 لاعب من حيث التصنيف في الدور الثالث.

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