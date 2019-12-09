شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك وبيراميدز ما بين الثأر وإثبات الذات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريقا الزمالك وبيراميدز لمواجهة مهمة ستجمعهما يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري، وتحمل تلك المواجهة رغبة بيراميدز في الثأر وحاجة الفارس الأبيض لإثبات ذاته.

يدخل بيراميدز المواجهة وهدفه الثأر من الزمالك بعد الانتصار العريض الذي حققه الأبيض في نهائي كأس مصر بنتيجة 3/0 وتوج الزمالك باللقب، حيث عقد الفرنسي سبستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز جلسة مع اللاعبين وطالبهم بتوخي الحذر من انتفاضة الأبيض، وعدم الغرور والتعالي بعد الفوز على النجوم بنتيجة 6/1 فى كـأس مصر ثم الفوز على نواذيبو الموريتانى بنتيجة 6/0 فى الكونفدرالية الأفريقة.

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على الجانب الآخر يسعى الزمالك لمصالحة جماهيره بعد الأزمات الأخيرة، والعودة للانتصارات خاصة بعد رحيل الصربي ميتشو وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون القيادة الفنية، لاسيما أن الخواجة الفرنسي يهدف لتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز لكسب ثقة الجماهير وتحقيق الانطلاقة القوية.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل فى مثلهم ولم يخسر أي مباراة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهدف، فيما يحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعد أن خاض 5 مواجهات حقق الفوز فى 3 وتعادل فى واحدة وخسر أخرى، وأحرز لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف.