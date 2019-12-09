شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جمال: الإسماعيلي نادٍ فقير لا يملك ثمن البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى عمر جمال نجم النادي الإسماعيلي السابق أن الدراويش بعيدون تمامًا عن سباق المنافسة مع أهل القمة، الأهلي والزمالك، بسبب ضعف الإمكانيات المادية لدى النادي الذي يفتقر لثمن البطولات.

وقال مارادونا الدراويش في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"

ما رأيك في تراجع مستوى الإسماعيلي مؤخراً؟

الإسماعيلي منذ سنوات دون المستوى وليس هذا الموسم فقط، حتى عندما حصد المركز الرابع منذ أكثر من موسم لم يكن في مستواه الحقيقي، الإسماعيلي ينقصه منظومة كاملة، النادي ليس لاعبين فقط أو إدارة، الجهاز الطبي وحدة "ممكن يوقع فرقة"، الإسماعيلي نادي إقليمي إمكانياته محدودة مهما باع لاعبين لن يستطيع مجاراة الأهلي والزمالك، فإمكانياتهم أكبر بكثير من الإسماعيلي.

وماذا يفعل الإسماعيلي ليواجه تلك الأزمة؟

الاعتماد على الناشئين هو الحل الوحيد أمام الإسماعيلي، ويستعين بخبير له رؤية فنية جيدة للبحث عن اللاعبين المميزين في سن صغار بالأندية والمراكز المختلفة، مثلما كان يفعل سابقًا.

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ماذا يحتاج الإسماعيلي لينافس الأهلي والزمالك؟

"مش هينافس"، الأهلي والزمالك إمكانياتهم المادية أكبر بكثير الإسماعيلي خارج مجال المنافسة، الإسماعيلي حتى في أفضل ظروفه لن يجاري القطبين على المدى البعيد فقط موسم أو موسمين "ومش بإيده"، من 2011 حتى الآن الاسماعيلي استغنى عما لايقل عن 60 نجمًا وليس مجرد لاعب.