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إنبى يُحدد المنضمين الثلاثة فى الشتاء بعد مواجهة الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر زكريا السيد رئيس نادى إنبى، عقد جلسة مع حلمى طولان المدير الفنى للفريق البترولى، لمناقشة احتياجات الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، عقب مواجهة الجونة، التى ستقام غدًا الثلاثاء، فى الأسبوع السابع من بطولة الدورى الممتاز.

وسيبرم مسئولو إنبى، 3 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل، ويهتم النادى البترولى حاليًا بإبرام صفقات فى الخط الأمامى لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق فى المتبقى من الموسم.

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ومن المقرر أن يناقش زكريا السيد مع طولان، أسماء المرشحين للانضمام إلى الفريق وفقًا لتحديد المدير الفنى، المراكز، التى تحتاج إلى دعم عقب لقاء الجونة.

 

 

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