الزمالك يناشد جماهيره التسجيل عبر "تذكرتى" لاستخراج بطاقات المباريات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، جماهير النادي بالتسجيل عبر موقع "تذكرتى" لاستخراج بطاقة دخول المدرجات الخاصة بكل فرد من الجماهير .
ويؤكد مجلس إدارة الزمالك ضرورة استخراج بطاقة دخول الملاعب خاصة أنه لن يتم تسليم أي تذاكر لأي فرد لا يحملها، والحصول عليها ضروري حتى تتمكن الجماهير من حضور المباريات الجماهيرية للفريق في الفترة المقبلة.
وكانت جماهير الزمالك قد حضرت مباراة أول أغسطس الأنجولى الأخيرة بعد التسجيل والحصول على تذاكر اللقاء من خلال تطبيق "تذكرتى" فى المباراة التى انتهت لصالح الأبيض بثنائية نظيفة، فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
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