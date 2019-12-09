شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يغيب عن تدريبات الزمالك بسبب نزلة برد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك عن تدريبات فريقه اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري، بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، منح شيكابالا راحة من تدريبات اليوم، بعد تعرضه لسخونة شديدة ونزلة برد حادة، على أن يخضع لبرنامج علاجي مكثف قبل أن يقرر الجهاز الطبي موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

كان فريق الزمالك قد واصل تدريباته صباح اليوم استعدادًا لمواجهة بيراميدز عقب الفوز على أول أغسطس الأنجولي بثنائية نظيفة في الجولة الثانية لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أحرزهما أشرف بن شرقي لاعب المنتخب المغربي المحترف في صفوف الزمالك.