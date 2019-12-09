اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الاهلى اليوم الاثنين 9 / 12 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الخطيب يطير لفرنسا غدًا فى رحلة علاجية تستغرق أسبوعين. الخطيب يطير لفرنسا غدًا فى رحلة علاجية تستغرق أسبوعين يطير محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى فرنسا غدًا الثلاثاء في رحلة علاجية تستغرق أسبوعين. س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الموقف النهائي لانتقال كهربا للأهلي؟ لا صوت يعلو فى الوسط الرياضى حالياً على ملف وجهة محمود عبد المنعم كهربا نجم هجوم منتخبنا الوطنى المقبلة، بعد تأكيد اللاعب أنه سيرتدى قميص نادٍ جديد خلال الميركاتو الشتوى المقبل. شاهد استعدادات الأهلي لمواجهة وادى دجلة فى الدورى Advertisements نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي على فيس بوك فيديو لمران الفريق الأحمر صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمواجهة وادى دجلة فى الدورى العام. صالح جمعة ينتظم فى مران الأهلي بعد تعافيه من إصابة الضامة انتظم صالح جمعة لاعب الأهلي فى مران الفريق اليوم، الاثنين، بعد اكتمال جاهزيته وتعافيه من الإصابة التى اشتكى منها وأبعدته عن تدريبات فريقه خلال الفترة الماضية. جلسة خاصة مع ياسر إبراهيم وحديث جانبى لجيرالدو وأجاى فى مران الأهلي نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك صوراً من مران الفريق الأحمر الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء فى الجزيرة.

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