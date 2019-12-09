شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال على رادار المُرشحين لقيادة الهلال السودانى بعد إقالة "آدم" والان مع تفاصيل الخبر
وكشف مصدر عن أن الهلال السودانى أخطر خالد جلال أنه يعد المُرشح الأبرز فى المدربين العرب لقيادة الفريق خلفا لصلاح آدم مع وجود مرشحين أجانب أيضًا فى القائمة التى يبحث الهلال استقدام واحدًا منها لقيادة الفريق قبل مواجهة النجم الساحلى التونسى، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
وجاء تصدر خالد جلال للترشيحات بعدما قاد الزمالك من قبل للفوز بلقب كأس مصر، 2018، على حساب سموحة، وهي البطولة التي أنقذت موسم الزمالك الكارثي باحتلال المركز الرابع في الدوري، والخروج المبكر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية أمام ولايتا ديتشا الإثيوبي، ليشارك الأبيض بعد ذلك فى نسخة الكونفدرالية الماضية التى توج بها تحت قيادة السويسرى كريستيان جروس وكان خالد جلال قد بدأ مشواره مع الزمالك، بفوز تاريخي على الأهلي بهدفين مقابل هدف في ختام بطولة الدوري، ليكسر عقدة استمرت 11 عاما لم يفز خلالها الأبيض بالقمة في بطولة الدوري بجانب السوبر.
ومن المقرر أن يصطحب خالد جلال، جهازه المعاون حال الاتفاق النهائي مع الهلال وعلي رأسه أمير عزمي مجاهد مدرب الزمالك السابق.
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