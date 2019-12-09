شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جمال لـ سوبر كورة: الشارع فيه مواهب أفضل من صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمر جمال لاعب الإسماعيلى السابق، أن مدرب الأهلى رينيه فايلر مدير فنى جيد، وحسين الشحات ورمضان صبحى خير دليل.

وأوضح لاعب الإسماعيلى السابق، أن هناك أمرين فقط أكدوا لى أنه مدرب جيد، وهما مستوى رمضان صبحى والشحات، وتوقعنا مع قدوم حسين الشحات للأهلى "إنه هيكسر الدنيا لكن مستواه كان وحش أوى" وتطور كثيرًا مع فايلر، أما رمضان نضج جدًا وتطور أداؤه خاصة فى الناحية البدنية وزيادة السرعات.

وعن صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى، فقال: إنه يفتقد لما هو أهم من المهارة فى عالم كرة القدم، وهو سبب غيابه عن المشهد الكروى وخروجه من الحسابات الفنية.

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