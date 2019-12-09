حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9 / 12 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 9 / 12 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الخطيب يطير لفرنسا غدًا فى رحلة علاجية تستغرق أسبوعين الخطيب يطير لفرنسا غدًا فى رحلة علاجية تستغرق أسبوعين شاهد استعدادات الأهلي لمواجهة وادى دجلة فى الدورى صالح جمعة ينتظم فى مران الأهلي بعد تعافيه من إصابة الضامة الحكام لـ"اتحاد الكرة": لم نحصل على مستحقاتنا منذ بداية الموسم سوبر كورة.. اتحاد الكرة يخطر "كاف" بإنهاء أزمة ديون الزمالك للاعبين Advertisements الزمالك يعرض على "فتح الله" منصب مدير الكرة بالنادى الونش خارج حسابات الزمالك أمام بيراميدز وتعليمات خاصة لـ"أوباما" فرجانى ساسى يوجه رسالة لـ"طارق حامد": صاحبى وسندى ديسابر يستقر على الدفع بعد الله السعيد أساسيًا أمام الزمالك خالد الغندور : قناة الزمالك ستنطلق من أول يناير 2020

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