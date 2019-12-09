المريخ السوداني يفاوض لاعب الأهلي الأسبق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:
أكد مصدر مقرب من شهاب الدين أحمد، لاعب وسط الأهلي السابق، أن نادي المريخ السوادين يرغب في ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.
وأشار المصدر - الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن شهاب يمتلك العديد من العروض يفاضل بينها حاليا لاختيار الأفضل بينهم.
وأضاف: "مسؤولو المريخ يتواصلون مع اللاعب لتدعيم خط وسط الفريق في يناير المقبل للمنافسة على الدوري والكأس ".
وأوضح أن أندية سعودية مهتمة بضم اللاعب بعد الأداء المميز الذي قدمه مع فريق البكيرية السعودي في الموسم الماضي.
وأختتم تصريحاته قائلا: "اللاعب يفكر حاليا في العروض خاصة وأن يسعى لاستكمال مسيرته الاحترافية ".
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