بعد أحمد حسن.. الهلال السوداني يفاوض خالد جلال (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

يواصل نادي الهلال السوداني بحثه عن مدير فني جديد بعد إقالة صلاح محمد آدم من تدريب الفريق بعد الخسارة من الأهلي (2-1) في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن إدارة النادي السوداني تواصلت بالفعل مع خالد جلال مدرب الزمالك السابق لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات جارية بين خالد جلال والهلال، وسيتم الكشف عن التفاصيل في حال التوصل لاتفاق بين الطرفين.

وكان أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق قد كشف عن مفاوضات تجري بينه وبين نادي الهلال السوداني من أجل قيادة الفريق.