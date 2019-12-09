ميتشو: حققت أحد أحلامي في "شهر العسل" مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نفى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ما تردد حول مرض الصربي ميتشو، المدير الفني السابق للفريق، بالسرطان بعد الخسارة من مازيمبي الكونجولي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أنه يكن كل الاحترام له.

وقال مرتضى، في فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي، رفقة ميتشو: "لم يكن في نيتنا إقالته، لكن اللاعبون وضعونا في موقف حرج بعد رسائل الدعم التي قاموا بكتابتها، وهذا لا يجوز مع مجلس إدارة محترم رئيسه مرتضى منصور

وأضاف: "قلت للاعبين خلال جلستي معهم إن الدعم كان يجب أن يكون في الملعب، لو استمر المدرب كان سيُقال أن اللاعبين هم الذين يتحكمون في مصير المدرب، ومجلس الإدارة يرحل".

وتابع: "كان لي عتاب صغير مع ميتشو في الغرف المغلقة، وبعد خسارتنا في السنغال وأمام الأهلي وإنبي ثم مازيمبي لم يكن لي أي ردة فعل ضد المدرب أو الجهاز الفني أو اللاعبين، وعالجنا الأمور بهدوء شديد".

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وأكمل: "كان رأي المجلس بالإجماع وبعد التشاور مع حمادة أنور وهاني زادة بالكونغو هو إنهاء التعاقد بكل أدب واحترام بما يليق به كمدرب كبير والزمالك كناد كبير، وأشكره على الفترة المميزة التي قضاها معنا، لا يوجد أي خلاف".

وتابع: "سنظل نتذكر دائما أنه كان هناك ميتشو الذي حصل على كأس مصر بعد أسبوع من توليه من مهمة تدريب الزمالك، وننتظر أن تشرفنا في مصر مرة أخرى مع أي ناد أو منتخب، منزلي هو منزلك في أي وقت ترغب فيه".

وأكد: "ما أُشيع عن مرض ميتشو غير صحيح على الإطلاق، كل ما في الأمر أنه قال للاعبين قبل المباراة (من الأفضل لي الإصابة بأخطر مرض عن الخسارة أمام مازيمبي)، لكن اللاعبين أسائوا فهمه، وهو سليم بنسبة 100%".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "لم أتدخل في عمل ميتشو أو التشكيل إطلاقا، كنت أطلب علنًا فقط الاعتماد على اللاعبين في مركزهم، وأتمنى له كل التوفيق في أي مكان يعمل به خلال الفترة المقبلة ومتأكد من تحقيق ذلك الأمر قريبًا".