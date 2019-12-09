مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي.. كواليس مفاوضات الحصول على حق انتفاع بتروسبورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء يبحث عن استاد خاص للفريق عن طريق حق الانتفاع في الفترة الحالية، في ظل رفض اختيار أحد ملعبي الكلية الحربية أو السكة الحديد من قبل الجهات الأمنية.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أجرى اتصالات بمسؤولي استاد بترو سبورت، للحصول على حق انتفاع الملعب على أن يتم تحديد المدة بعد الجلسة التي سيعقدها مع إدارة الملعب.

وتابع المصدر: "إدارة بتروسبورت رحبت بطلب الزمالك، خاصة وأن الفريق يخوض أغلب مبارياته على الاستاد، ويلعب عليه منذ خمس سنوات بشكل منتظم".

وأضاف أن إدارة الاستاد بالاتفاق مع الزمالك ليس لديها مانع في زيادة عدد المدرجات لـ٢٠ ألف بدلًا من ١٢ ألف مقعد وزيادة طابق علوي في حالة الاتفاق.

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وشدد المصدر على أن بتروسبورت خارج شركة استادات وله إدارة خاصة، مما يؤدي إلى التفاوض مباشرة من جانب النادي مع إدارته، وسيكون هناك جلسة خلال الأسبوع الحالي بين الإدارتين لوضع الرتوش الأخيرة.

وأوضح المصدر أنه في حالة التوصل لاتفاق فإن إدارة بتروسبورت ليس لديها مانع في تغير اسم الملعب ووضع اسم الزمالك وشعاره عليه، خلال المدة التي سيتم الاتفاق عليها.

واختتم تصريحاته قائلا: "أن العقد سيشمل الملاعب الفرعية وغرف خلع الملابس وذلك على حسب بالاتفاق".

ويسعى الزمالك أن ينهي كافة التفاصيل مع إدارة بتروسبورت قبل أن يخضع الملعب لشركة استادات مما قد يتسبب في زيادة المبلغ المطلوب لإتمام الصفقة عن الفترة الحالية.