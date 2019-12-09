محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أكد أحمد حسن نجم المنتخب الوطني السابق، دخول نادي الهلال السوداني في مفاوضات معه لتولي تدريب الفريق الأزرق خلال الفترة المقبلة. وأضاف الصقر في تصريحات خاصة لمصراوي :"الهلال نادي كبير في الكرة الإفريقية، ولديه فريق قوي مميز". وكان الهلال السوداني قد خسر مباراة الجولة الثانية في مجموعات دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف لتتم إقالة مدربه في القاهرة. وأشار أحمد حسن إلى أن الساعات المقبلة، ربما تشهد تطورا في المفاوضات، لتولي قيادة الفريق في أقرب وقت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حسن لمصراوي: الهلال السوداني يفاوضني لتدريبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.