احتمالات التأهل في دوري الأبطال.. كيف يصعد صلاح إلى دور الـ16؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

ينطلق غدًا الثلاثاء الصراع على حجز الثمانية مقاعد الأخيرة في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في ختام منافسات دور المجموعات من المسابقة القارية.

وتأهلت ثمانية أندية إلى ثمن نهائي تشامبيونزليج، كالتالي: باريس سان جيرمان وريال مدريد عن المجموعة الأولى، بايرن ميونيخ وتوتنهام عن المجموعة الثانية، مانشستر سيتي عن المجموعة الثالثة، يوفنتوس عن المجموعة الرابعة، برشلونة عن المجموعة السادسة، ولايبزج عن المجموعة السابعة.

كيفية الفصل بين الأندية المتساوية؟

- النقاط في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

- فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

- الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

- الأهداف خارج الأرض في المواجهات المباشرة بين الأندية المتساوية.

- إذا تساوى أكثر من فريقين وبعد تطبيق كافة معايير المواجهات المباشرة المذكورة سابقًا، يتم تطبيق هذه المعايير؛ فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة، الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة، الأهداف خارج الأرض في كل مباريات المجموعة، الفوز في كافة مباريات المجموعة، الفوز خارج الأرض في كافة مباريات المجموعة.

ويستعرض يلا كورة في السطور التالية كيف سيكون صراع الجولة الأخيرة في دوري الأبطال بعدما حُسمت مقاعد المجموعتين الأولى والثانية.

المجموعة الثالثة C: دينامو زغرب × مانشستر سيتي .. شاختار × أتلانتا

مانشستر سيتي (ضمن التأهل) - 11 نقطة

شاختار - 6 نقاط

دينامو زغرب - 5 نقاط

أتلانتا - 4 نقاط

- شاختار (6 نقاط) سيحتاج إلى الفوز على أتلانتا دون النظر لنتيجة المباراة الأخرى، أما التعادل فيعني احتياجه إلى تعادل دينامو زغرب.

- دينامو زغرب (5 نقاط) سيحتاج إلى الفوز على مانشستر سيتي مع تعثر شاختار أمام أتلانتا.

- أتالانتا (4 نقاط) سيحتاج إلى الفوز على شاختار مع تعثر دينامو زغرب أمام مانشستر سيتي.

المجموعة الرابعة D: باير ليفركوزن × يوفنتوس .. أتلتيكو مدريد × لوكوموتيف موسكو

يوفنتوس (ضمن التأهل) - 13 نقطة

أتلتيكو مدريد - 7 نقاط

باير ليفركوزن - 6 نقاط

لوكوموتيف موسكو (ودع المسابقة) - 3 نقاط

- أتلتيكو مدريد (7 نقاط) سيحتاج إلى الفوز على لوكوموتيف موسكو، أما التعادل فيعني احتياجه لتعثر باير ليفركوزن أمام يوفنتوس.

- ليفركوزن (6 نقاط) سيحتاج إلى الفوز على يوفنتوس مع تعثر أتلتيكو أمام لوكوموتيف موسكو، أما في حالة التعادل وتساوي أتلتيكو معه بالنقاط ستكون أفضلية المواجهات المباشرة لصالح الفريق الإسباني.

المجموعة الخامسة E: ريد بول سالزبورج × ليفربول .. نابولي × جينك

ليفربول - 10 نقاط

نابولي - 9 نقاط

ريد بول سالزبورج - 7 نقاط

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جينك (ودع المسابقة) - نقطة

- ليفربول (10 نقاط) سيحتاج إلى الفوز على سالزبورج من أجل حسم صدارة المجموعة، والتعادل سيكفيه للتأهل أيضًا، أما الخسارة قد تكفيه للصعود إلى الدور المقبل في حالة خسارة نابولي أمام جينك.

- حالة استثنائية قد تمنح ليفربول بطاقة التأهل في حالة خسارته أمام سالزبورج مع فوز نابولي، وهي الخسارة بفارق هدف مع تسجيله أربعة أهداف على الأقل بأفضلية المواجهات المباشرة، أي بنتيجة 5-4 أو 6-5 وما فوق.

- نابولي (9 نقاط) سيحتاج إلى الفوز على جينك، أما التعادل فيضعه أمام احتمالية الدخول بمواجهات مباشرة مع ليفربول والتي تصب في صالح الفريق الإيطالي، أو ليفربول وسالزبورج وهذا يصب أيضًا في صالح الفريق الإيطالي.

- سالزبورج (7 نقاط) لا بديل أمامه سوى الفوز على ليفربول من أجل ضمان التأهل، وسيكون الفوز بفارق هدف بنتيجة (4-3) أو أقل في صالح سالزبورج بأفضلية المواجهات المباشرة، بعد خسارته في آنفيلد (3-4).

المجموعة السادسة F: إنتر ميلان × برشلونة .. بوروسيا دورتموند × سلافيا براج

برشلونة (ضمن التأهل) - 11 نقطة

إنتر ميلان - 7 نقاط

بوروسيا دورتموند - 7 نقاط

سلافيا براج (ودع المسابقة) - نقطتان

- إنتر ميلان (7 نقاط) سيحتاج إلى الفوز على برشلونة، أما في حالة التعادل سيكون بحاجة لتعثر دورتموند أمام سلافيا براج.

- دورتموند (7 نقاط) سيحتاج إلى الفوز على سلافيا براج مع تعادل إنتر ميلان أمام برشلونة، وفي حالة التعادل سيحتاج لخسارة الإنتر.

المجموعة السابعة G: ليون × لايبزيج .. بنفيكا × زينيت

لايبزيج (ضمن التأهل) - 10 نقاط

زينيت - 7 نقاط

ليون - 7 نقاط

بنفيكا - 4 نقاط

- زينيت (7 نقاط) سيحتاج إلى الفوز على بنفيكا، بغض النظر عن نتيجة مباراة ليون أمام لايبزيج، نظرا لتفوقه في المواجهات المباشرة على الفريق الفرنسي.

- ليون (7 نقاط) سيحتاج إلى الفوز على لايبزيج، مع تعثر زينيت أمام بنفيكا.

- بنفيكا (4 نقاط) لا بديل أمامه سوى الفوز على زينيت بنتيجة (4-0) من أجل التأهل بفضل فارق الأهداف في المواجهات المباشرة، مع خسارة ليون أمام لايبزيج.

المجموعة الثامنة H: أياكس × فالنسيا .. تشيلسي × ليل

أياكس - 10 نقاط

فالنسيا - 8 نقاط

تشيلسي - 8 نقاط

ليل (ودع المسابقة) - نقطة

- أياكس (10 نقاط) سيحتاج إلى الفوز على فالنسيا من أجل حسم صدارة المجموعة، والتعادل سيجعل الفريق بانتظار تشيلسي الذي سيحصل على الصدارة إذا فاز على ليل.

- فالنسيا (8 نقاط) سيحتاج إلى الفوز على أياكس للحصول على صدارة المجموعة، أما التعادل مع خسارة تشيلسي أو تعادله مع ليل فيعني التأهل نظرًا لتفوقه في المواجهات المباشرة.

- تشيلسي (8 نقاط) يحتاج إلى الفوز على ليل لضمان التأهل دون النظر للمباراة الأخرى في المجموعة، أما التعادل فيعني حاجة الفريق لخسارة فالنسيا من أجل التأهل.