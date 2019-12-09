أحمد ناجي: أحسد الزمالك على رباعي حراسة المرمى

أكد أحمد ناجي مدرب حراس المرمي السابق بالمنتخب المصري، أن الأهلي والزمالك يمتلكان حراس مرمى على مستوى عال للغاية. وقال ناجي في تصريحات لفضائية "تايم سبورت" أن الزمالك يملك 4 حراس مرمى على مستوى عال للغاية، محمد عواد ومحمود جنش، وأبو جبل، ومحمد صبحي حارس المنتخب الاولمبي. على مستوى عال للغاية، محمد عواد ومحمود جنش، وأبو جبل، ومحمد صبحي حارس المنتخب الاولمبي. وأردف "أحسد فريق الزمالك لإمتلاكه هؤلاء الحراس الأربعة، فالفريق محظوظ لتواجدهم معه، فهم يملكون مهارة عالية للغاية في مركز حراسة المرمى". محظوظ لتواجدهم معه، فهم يملكون مهارة عالية للغاية في مركز حراسة المرمى". وتابع "كما يمتلك الاهلي حراس مميزين، فقد تعاملت مع الثلاثي شريف إكرامي ومحمد الشناوي، وعلي لطفي خلال التدريبات، واستخدمت معهم طرق حديثة لرفع المعدلات البدنية والفنية، وقد تطور مستواهم للغاية".

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