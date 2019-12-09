خالد جلال ينضم لقائمة المرشحين لتدريب الهلال السوداني

دخل نادي الهلال السوداني فى مفاوضات مع خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الزمالك لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خلفاً للمدير الفني السابق صلاح آدم والذي تمت إقالته عقب الخسارة أمام الأهلي في الجولة الثانية

لدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويعد خالد جلال أحد أبرز المرشحين العرب لقيادة الفريق بعد أن قاد الزمالك في وقت سابق لتحقيق لقب كأس مصر في 2018،

على حساب سموحة وهي البطولة التي أنقذت موسم الزمالك الكارثي باحتلال المركز الرابع في الدوري بجانب الخروج المبكر من بطولة الكونفدرالية من ولايتا ديتشا الإثيوبي.

ومن المتوقع أن ينضم أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد الأسبق للزمالك للجهاز الفني للهلال حال اختيار خالد جلال لتولي منصب المدير الفني.