شاهد.. محمد صلاح في ملعب مباراة ليفربول وسالزبوج بدوري الأبطال

تواجد محمد صلاح نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، في ملعب ريد بول أرينا الذي يستضيف مباراة الريدز أمام ريد بول سالزبورج النمساوي.

ويستعد ليفربول لمواجهة ريد بول سالزبورج في الثامنة مساء غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشر الحساب الرسمي لفريق ليفربول على موقع

التواصل الإجتماعي "تويتر" عدة صور ظهر بها محمد صلاح مع زملائه في الريدز، خلال تواجدهم في ملعب المباراة لمعاينته قبل خوض اللقاء غداً.

ورغم ظهور محمد صلاح مع زملائه إلا أن مشاركته غداً مازالت مجهولة، خاصة في ظل لعملية المداورة التي يقوم بها

الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، من أجل إعداد لاعبين ومنح الراحة لأخرين في ظل تلاحق المباريات بالبطولات المختلفة.

ويحتل ليفربول المركز الأول في ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، إلا أن الهزيمة قد تطيح به خارج البطولة التي حمل لقبها الموسم الماضي، وهو ما سيحاول لاعبي الريدز تجنبه، خاصة مع حاجة سالزبورج الشديدة لتحقيق الإنتصار، لأنه فقط ما سيضمن للفريق النمساوي التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة الأوروبية.

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