ميتشو: سأظل محباً ومشجعاً للزمالك

كشف الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن شعوره بالامتنان لإدارة ولاعبي وجماهير النادي على الفترة التي قضاها في القلعة البيضاء، مشددا على أنه تعلم الكثير في تلك الفترة التي قضاها مع اللاعبين والجهاز الفني ورئيس النادي المستشار مرتضى منصور.

وأضاف ميتشو أنه كان يسعى لتحقيق أهداف عديدة مع الزمالك

منذ تولي المسئولية وحقق منها كأس مصر، وبدأ الدوري الممتاز بشكل مميز، وتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، لكن الأمور لم تسر على ما يرام في مواجهتي إنبي ومازيمبي.

كما أشار المدير الفني السابق للزمالك، إلى أنه يتمنى كل التوفيق للفريق في

كل البطولات، خاصة أن الفرصة لا تزال سانحة في الدوري وكذلك بطولة إفريقيا، مشددا على أنه سيظل محبا ومشجعا للزمالك.

من جانبه، أوضح مرتضى منصور أن ميتشو من الشخصيات المحترمة التي أعجب بها خاصة أنه لم يختلق أي مشكلة أو أزمة مع اللاعبين أو الإدارة، مشيرا إلى أنه لم يتدخل على الإطلاق في عمل ميتشو كما ردد بعض المضللين الكاذبين والكارهين للزمالك.. متمنيا له كل التوفيق في مشواره القادم.