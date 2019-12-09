المقاصة يفقد حسني فتحي أمام الإسماعيلي

يغيب حسني فتحي لاعب فريق الكرة بنادي مصر المقاصة عن مواجهة الإسماعيلي المقبلة المحدد لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع السابع بالدوري. المقبلة المحدد لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع السابع بالدوري. ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا الثلاثاء المقبل بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة الدراويش.

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