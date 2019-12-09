هادي خشبة: رحلت عن الأهلي بسبب عماد متعب

كشف هادي خشبة نجم الأهلي الأسبق، أن رحيله عن القلعة الحمراء كان بسبب عماد متعب مهاجم الفريق الأحمر قبل أن يعلن الأخير إعتزاله.

وقال خشبة في تصريحات إذاعية عبر إذاعة نجوم اف ام "علاقتي مع مجلس إدارة الأهلي الحالي جيدة للغاية،

ولكن رحيلي عن القلعة الحمراء كان بسبب ملف تجديد عماد متعب".

وأوضح "قدمت تصور كامل لقطاع الكرة بالأهلي إلى محمود طاهر رئيس النادي السابق، ونال ذلم إستحسان وإشادة من الجميع".

وتابع "ولكن بعد مداخلة من محمد يوسف بسبب أزمة تجديد عقد عماد متعب، قرر طاهر أن نرحل جميعًا".

وعن إمكانية خوضه إنتخابات النادي الاهلي أشار "لا أفكر في ذلك الأمر بالوقت الحالي، مجلس الإدارة له أدوار ومسئوليات كثيرة بعيدة عن كرة القدم، وانا عملت في الشق الإداري لذلم من الصعب أن أغير عملي في الوقت الحالي".