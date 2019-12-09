بلليجريني يعلن تشكيل وستهام لموقعة أرسنال بالدوري الانجليزي

أعلن مانويل بلليجريني المدير الفني لفريق وستهام عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يستضيف نظيره أرسنال ضمن منافسات الجولة 16 للدوري الانجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة كالاتي:

في حراسة المرمي : ديفيد مارتن

خط الدفاع : رايان فريدريكس ، أنجيلو أوجبونا ، فابيان بالبوينا ، آرون كريسويل

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خط الوسط : ديكلان رايس ن مارك نوبل ، روبير سنودجراس ، ميشيل أنطونيو

الهجوم : فيليبي اندرسون

ويعاني أرسنال من سلسلة نتائج سلبية تعصف بالفريق من بداية الموسم الجاري، حيث يقبع في المركز الحادي عشر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، إذ إنه فاز

في أربع مواجهات وتعادل في مثلهم وتلقى سبع هزائم، الأمر الذي جعل إدارة النادي تقيل أوناي إيمري من تدريب الفريق في الأسبوع قبل الماضي وتسند المهمة لنجم الفريق السابق فريدريك ليونبرج.

في المقابل يدخل وست هام يونايتد المقابل محتلًا المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة ويأتي في تحقيق الانتصار من أجل تحقيق موقعه بترتيب جدول البريميرليج.