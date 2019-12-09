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هادي خشبة يوضح موقف جماهير الأهلي من عمله في بيراميدز

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أكد هادي خشبة نجم الأهلي الأسبق، أن عمله في نادي بيراميدز، لم يسبب أي فجوة بينه وبين جماهير الفريق الأحمر، على الرغم من الأزمات التي دارت بين الناديين الموسم الماضي.

وقال خشبة في تصريحات إذاعية عبر نجوم اف إم "لم أشعر بغضب من جانب جماهير الأهلي بسبب عملي في بيراميدز على الإطلاق، فلقد

قضيت عمري في اللعب للأهلي، وحققت معه الكثير، وبالتالي لم تكن علاقتي بالجمهور تتأثر لأي سبب".

وتابع "جمهور الأهلي لم يغضب بسبب عملي في بيراميدز، خاصة وإني كنت متواجد في البداية مع فريق الأسيوطي، وأستمريت في العمل به بعد تحويله إلى بيراميدز

بناءء على رغبة المسئولين".

وأوضح "كنت بعيد عن الأهلي منذ 4 أعوام، ولم يكن من المنطقي أن اترك العملوأجلس في منزلي، ولم يكن ذلك ليرضي الجمهوري الاحمر".

وأضاف "تعلمت في الأهلي كيفية الفصل بين العمل التنفيذي والإدارة، وكان عملي في بيراميدز بعيد عن أي صراعات، ولم أتدخل في أي ازمات ، وقد استمررت في العمل مع بيراميدز، لأني كنت أعلم أن الأزمة مع الأهلي ستنتهي في يوم من الأيام".

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