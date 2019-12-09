اوباميانج يقود هجوم أرسنال في ديربي لندن أمام وستهام

أعلن السويدي فريدي ليونبيرج المدير الفني لفريق ارسنال عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يحل ضيفاً علي وستهام ضمن منافسات الجولة 16 للدوري الانجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل الجانرز كالتالي:

في حراسة المرمي : بيرند لينو

خط الدفاع: هيكتور بيليرين ، سوكراتيس باباستاثوبولوس ، كالوم تشامبرز ، كيران تيرني

خط الوسط : لوكاس توريرا ،جرانيت تشاكا مسعود أوزيل جابرييل مارتينيلي

Advertisements

خط الهجوم : نيكولاس بيبي و بيير إيميريك أوباميانج

ويعاني أرسنال من سلسلة نتائج سلبية تعصف بالفريق من بداية الموسم الجاري، حيث يقبع في المركز الحادي عشر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، إذ

إنه فاز في أربع مواجهات وتعادل في مثلهم وتلقى سبع هزائم، الأمر الذي جعل إدارة النادي تقيل أوناي إيمري من تدريب الفريق في الأسبوع قبل الماضي وتسند المهمة لنجم الفريق السابق فريدريك ليونبرج.

في المقابل يدخل وست هام يونايتد المقابل محتلًا المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة ويأتي في تحقيق الانتصار من أجل تحقيق موقعه بترتيب جدول البريميرليج.