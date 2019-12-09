بث مباشر | مباراة وست هام وأرسنال في الدوري الانجليزي

يواجه آرسنال اختبارًا صعبًا مساء اليوم الاثنين 9-12-2019 على ملعب وست هام يونايتد “لندن الأولمبي”، في ختام مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق المدفعجية خسر في أول ظهور له تحت قيادة المدرب السويدي المؤقت “فريدي ليونبيرج” أمام برايتون في ملعب الإمارات شمال لندن، لكنه يدخل مباراة ديربي لندن المصغر اليوم بتشكيلة كاملة تقريبًا باستثناء غياب هولدينج بسبب إصابة الركبة، ولاعب الوسط الإسباني سيبايوس بداعي إصابة في الفخذ.

ويسعى وست هام للنجاة من صراع الهبوط بتحقيق الفوز أو التعادل، حيث يحتل حاليًا المركز ال16 في جدول الترتيب العام برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ساوثامبتون صاحب المركز ال18.

أما آرسنال فيود استغلال تعادل كريستال بالاس مع واتفورد لخطف المركز التاسع، حيث يحتل الفريق المركز ال11 برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن كريستال بالاس.

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وجمع آرسنال 3 نقاط فقط في آخر 5 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما أبعد الفريق كثيرًا عن صراع الأندية المتأهلة إلى المسابقات القارية الموسم المقبل، لتستغل أندية مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام وشيفيلد يونايتد وليستر سيتي الفرصة للابتعاد عنه كثيرًا قبل نهاية الدور الأول من البريميرليج.

وست هام 0-0 آرسنال

???? ملعب لندن الأولمبي (لندن)

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تفاصيل المباراة

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