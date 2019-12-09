جدول هدافي الدوري الايطالي موسم 2020/2019

ينتظر عشاق الدوري الايطالي الدرجة الأولى “سيري آ” اشتعال المنافسة على لقب هداف موسم 2020/2019 بعد تعاقد الإنتر مع الدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو، وانضمام فيرناندو يورينتي إلى نابولي بالمجان، وعودة الأرجنتيني جونزالو هيجوايين إلى يوفنتوس، ومحافظة روما على هدافه البوسني دجيكو، ناهيك عن وجود كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وماندزوكيتش وعودة كالينيتش للمسابقة من بوابة روما.
في هذا الجدول “المُحدث” نستعرض معكم ترتيب هدافي الدوري الايطالي “سيري آ” عن موسم 2020/2019. الجدول يتم تحديثه بعد نهاية كل جولة من جولات السيري آ.
|
اللاعب ????
|
النادي ????
|
عدد الأهداف ⚽
|
تشيرو إيموبيلي ????????
|
لاتسيو
|
17 + (5 تمريرات حاسمة)
|
روميلو لوكاكو ????????
|الإنتر
|
10
|
جواو بيدرو ????????
|كالياري
|10
|
لويس موريل ????????
|
أتالانتا
|
9
|
لاوتارو مارتينيز ????????
|الإنتر
|
8 + (1 تمريرات حاسمة)
|كابوتو ????????
|
ساسولو
|
7 + (4 تمريرات حاسمة)
|
بيرادي ????????
|ساسولو
|
7 + (2 تمريرات حاسمة)
|
بيلوتي ????????
|
تورينو
|
7 + (1 تمريرات حاسمة)
|
كريستيانو رونالدو ????????
|يوفنتوس
|
7 + (1 تمريرات حاسمة)
|
كوريا ????????
|
لاتسيو
|
6 + (1 تمريرات حاسمة)
|زاباتا ????????
|أتالانتا
|6 + (2 تمريرات حاسمة)
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