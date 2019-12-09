ويلز تواجه النمسا ودياً استعدادا ليورو 2020

يبدأ منتخب ويلز استعداداته لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بمواجهة ضيفه النمساوي وديا في 27 مارس المقبل.

ولم يتم بعد تحديد الملعب الذي سيحتضن المباراة التي تشهد زيارة المنتخب النمساوي إلى ويلز للمرة الأولى منذ خسارته أمام صاحب الأرض في كارديف بهدف دون رد في سبتمبر 2017 ضمن تصفيات مونديال روسيا .2018

وذكر بيان للاتحاد الويلزي لكرة القدم “الاتحاد الويلزي يسعده الإعلان عن إقامة مباراة ودية للمنتخب الوطني أمام النمسا يوم الجمعة 27 مارس المقبل”.

وأضاف البيان “ستكون هي المباراة الأولى في العام استعدادا ليورو2020 حيث يلعب الفريق ضمن المجموعة الأولى إلى جانب سويسرا وتركيا وإيطاليا”.