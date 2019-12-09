جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9-12-2019 والقنوات الناقلة

بدأت مباريات اليوم الاثنين 9-12-2019 بهبوط نادي كروزيرو إلى الدوري الدرجة الثانية، للمرة الأولى في تاريخه منذ بدء منافسات الدوري البرازيلي الممتاز قبل 98 عامًا، عندما خسر من بالميراس.

لكن هذه ليست نهاية الحياة، وليست المباراة الوحيدة التي قد تكون فاتتك من مباريات اليوم الاثنين، فلا تزال أمامك فرصة للاستمتاع بكرة القدم حتى وقت متأخر من مساء اليوم.

وست هام يونايتد وآرسنال سيتواجهان في ختام الجولة الـ16 من البريميرليج على ملعب الأول (لندن الأولمبي)، وسيبحث المدفعجية في هذا اللقاء عن أول فوز تحت قيادة المدرب المؤقت فريدي لوينبرج الذي خلف المقال “إيمري”.

إليكم جدول جميع مباريات اليوم الاثنين 9-12- 2019

المباراة موعد المباراة المناسبة وست هام يونايتد – آرسنال الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش الدوري الإنجليزي، الجولة 16 ريفر بليت – سان لورينزو الساعة 02:45 بتوقيت مصر، 03:45 بتوقيت السعودية، 00:45 بتوقيت جرينيتش الدوري الأرجنتيني، الجولة 16 قيصري سبور – تشايكور ريزا سبور Advertisements الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش الدوري التركي، الجولة 14

بوروندي – إريتريا الساعة 12:33 بتوقيت مصر، 13:33 بتوقيت السعودية دور مجموعات بطولة سيكافا للأمم أوغندا – الصومال الساعة 15:09 بتوقيت مصر، 16:09 بتوقيت السعودية دور مجموعات بطولة سيكافا للأمم المريخ – هلال كادوقلي الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية الدوري السوداني، الجولة 15



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