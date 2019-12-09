بدأت مباريات اليوم الاثنين 9-12-2019 بهبوط نادي كروزيرو إلى الدوري الدرجة الثانية، للمرة الأولى في تاريخه منذ بدء منافسات الدوري البرازيلي الممتاز قبل 98 عامًا، عندما خسر من بالميراس.
لكن هذه ليست نهاية الحياة، وليست المباراة الوحيدة التي قد تكون فاتتك من مباريات اليوم الاثنين، فلا تزال أمامك فرصة للاستمتاع بكرة القدم حتى وقت متأخر من مساء اليوم.
وست هام يونايتد وآرسنال سيتواجهان في ختام الجولة الـ16 من البريميرليج على ملعب الأول (لندن الأولمبي)، وسيبحث المدفعجية في هذا اللقاء عن أول فوز تحت قيادة المدرب المؤقت فريدي لوينبرج الذي خلف المقال “إيمري”.
إليكم جدول جميع مباريات اليوم الاثنين 9-12- 2019
|
المباراة
|
موعد المباراة
|
المناسبة
|
وست هام يونايتد – آرسنال
|
الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينيتش
|
الدوري الإنجليزي، الجولة 16
|
ريفر بليت – سان لورينزو
|
الساعة 02:45 بتوقيت مصر، 03:45 بتوقيت السعودية، 00:45 بتوقيت جرينيتش
|
الدوري الأرجنتيني، الجولة 16
|
قيصري سبور – تشايكور ريزا سبور
|
الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينيتش
|
الدوري التركي، الجولة 14
|
بوروندي – إريتريا
|
الساعة 12:33 بتوقيت مصر، 13:33 بتوقيت السعودية
|
دور مجموعات بطولة سيكافا للأمم
|
أوغندا – الصومال
|
الساعة 15:09 بتوقيت مصر، 16:09 بتوقيت السعودية
|
دور مجموعات بطولة سيكافا للأمم
|
المريخ – هلال كادوقلي
|
الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية
|
الدوري السوداني، الجولة 15
القنوات الناقلة
تنقل جميع المباريات على قنوات بي ان سبورت القطرية، ومباريات الدوريات العربية تنقل على القنوات الأرضية لنفس البلد.
كانت هذه تفاصيل خبر جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9-12-2019 والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.